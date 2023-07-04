МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обеспечит Иран условиями для укрепления безопасности, обеспечения суверенитета и устойчивого развития экономики, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси. Иран вступил в международный союз страховщиков Berne Union

"Мы полагаем, что полное членство в этой важной организации (ШОС — ред.) обеспечит Иран условиями для коллективной безопасности, возможностями для устойчивого развития экономики, для обеспечения суверенитета в большей степени, чем это было раньше", — сказал он, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.