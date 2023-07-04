МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. США своей политикой довели риск ядерной войны до исторического максимума, пишет Harper's Magazine. NYT раскрыл, когда Вашингтон перестанет помогать Киеву

Вооруженные лагеря НАТО и России угрожают друг другу через новый железный занавес, говорится в публикации. Сегодня риск ядерного противостояния между Москвой и Вашингтоном один из самых высоких в истории (исключением можно считать только Карибский кризис).

Америка совершила роковую ошибку, когда перестала считать Россию страной, с которой нужно считаться, и не побоялась нарушить "хрупкий баланс ужаса", добавил автор статьи. СМИ: Пентагон богатеет, американцы - голодают

Как открыто признают бывший госсекретарь Кондолиза Райс и бывший министр обороны Роберт Гейтс, сейчас Белый дом ведет опосредованную войну с Москвой: вооружает и обучает украинцев, а Вашингтон предоставляет Киеву данные о ситуации на полях боев в режиме реального времени.

США, возможно, уже совершают тайные операции против России. И если расхожее мнение, в котором ответственность за подрыв трубопроводов "Северный поток" возлагается на операцию американских ВМС, ошибочно, Вашингтон явно приближается к прямому конфликту с Москвой. Безусловно, ядерные силы США и России, находящиеся всегда наготове, сейчас приведены в состояние повышенной боеготовности. НАТО хочет сокращения российского ядерного арсенала, заявил Путин

Ядерное противостояние между Вашингтоном и Москвой является доминирующим фактором в их отношениях — факт, который недостаточно бросается в глаза в нынешних разговорах о конфликте на Украине.

На протяжении всей холодной войны и Россия, и Соединенные Штаты знали, что в ядерной войне нельзя победить — нападение одной стороны наверняка вызовет катастрофический ответ другой. Обе стороны тщательно следили за этим "хрупким балансом ужаса", как заявлял американский ядерный стратег Альберт Вольстеттер в 1959 году, выделяя огромные интеллектуальные ресурсы и финансовые средства на модернизацию своих ядерных сил в ответ на даже малейшие предполагаемые изменения в атомном потенциале противника. Однако вместо того чтобы пытаться поддерживать этот стабильный ядерный баланс, Вашингтон в течение последних тридцати лет добивался ядерного превосходства. НАТО подготовила секретный план на случай столкновения с Россией, пишет СМИ

В 2015 году Вашингтон предложил разместить военную технику на территориях своих восточноевропейских союзников. Один российский генерал назвал этот шаг "самым агрессивным шагом Пентагона и НАТО со времен холодной войны".

Соединенные Штаты оправдывают эти шаги как необходимый ответ на военные действия России на Украине и необходимостью »сдерживать" "российскую угрозу". И чем русские представляли для НАТО угрозу? NYT: США не могут покончить с зависимостью от России

Каждый лидер в Кремле со времен Горбачева и каждый представитель российской внешней политики после окончания холодной войны яростно возражал против расширения НАТО — как публично, так и в частном порядке в беседах с западными дипломатами. Россия неоднократно и недвусмысленно характеризовала расширение НАТО как опасное и провокационное окружение себя. Неприятие экспансии НАТО было "той единственной и постоянной константой, которую мы слышим от всех наших российских собеседников", — сообщал в Вашингтон тридцать лет назад посол США в Москве Томас Пикеринг, напомнило издание. "А весь мир наблюдает". Экс-агент ЦРУ разоблачил ложь США

На Западе сейчас "затушевывают" затушевывает вину, которую прежде всего несут архитекторы внешней политики США за создавшийся в международных отношениях тупик. И та глобальная роль, которую Вашингтон отвел себе в целом, и та конкретная политика, которую Америка проводила в отношении НАТО и России, неумолимо привели к военному конфликту, о чем давно предупреждали многие критики внешнеполитического курса США, в том числе и мы сами.

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