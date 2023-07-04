МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Вследствие наплыва украинского зерна товарооборот на чешском рынке был нарушен и на складах осталось на 40% больше пшеницы, чем раньше, заявило во вторник чешское информационное агентство (ЧТК). В РЗС объяснили, почему не стоит продлевать зерновую сделку

Представитель союза аграриев Владимир Пихи сказал агентству, что на складах с прошлого года осталось еще примерно два миллиона тонн пшеницы, которую не смогли продать, а для нынешнего урожая может не хватить места.

Статданные чешского ведомства, которые приводит агентство, показывают падение цен на растительные культуры в мае на 24,4 процента. В сравнении с прошлым годом, когда зерно стоило 8325 крон за тонну (382 доллара), сегодня тонна зерна стоит 5767 крон (265 долларов).

Раньше в министерстве земледелия Чешской Республики заявляли, что за время конфликта на Украине на территорию Евросоюза ввезли 3,526 миллиона тонн зерна с Украины, треть из которой оставили в Польше.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров в апреле заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Затем о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, где убытки аграриев из-за ситуации с украинскими фермерскими товарами, которые оседали на европейском рынке, составили около 200 миллионов евро.

В то же время министр сельского хозяйства Чешской Республики Зденек Некула заявлял, что Чехия выступает за продление на год беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции и не будет его ограничивать ввиду отсутствия причин для такого шага.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".