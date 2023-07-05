МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Жилищное строительство может стимулировать рождаемость в России только в том случае, если квартиры станут доступны для россиян, для чего надо думать о снижении ипотечных ставок, увеличении реальных доходов населения и вести постоянный контроль за ценами на жилье, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. Аксаков спрогнозировал уровень спроса на токены на жилье в России

"Помимо увеличения темпов экономического роста, финансовой поддержки семей с детьми, гибкого графика работы одного или двоих родителей, расширенного отпуска по уходу за ребенком, повышению рождаемости способствует строительство жилья",- сказал он.

При этом, напомнил директор ЦЭМИ РАН, жилье в России строится, в прошлом году, например, ввели в эксплуатацию рекордные 100 миллионов квадратных метров. "Однако дело-то не в количестве, а в том, чтобы возводимое жилье было доступно",- заметил Бахтизин.

Но для того, чтобы квадратные метры были доступными россиянам, надо, по его словам, "думать о снижении ипотечных ставок, вести постоянный контроль за ценами на жилье и об увеличении реальных доходов населения".

"В России, мы также считаем, имеет смысл переориентировать строительство в пользу малоэтажных домов, отказавшись от многоэтажных зданий",- заключил Бахтизин.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 6 июля в 10.00 мск.