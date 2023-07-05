МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, в июне снизился до 49,9 пункта с 52,8 пункта в мае, говорится в сообщении S&P Global. Индекс PMI в секторе услуг России увеличился в июне

Предварительная оценка демонстрировала показатель на уровне 50,3 пункта.

При этом индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, по окончательной оценке, снизился до 52 пунктов с 55,1 пункта. Предварительная оценка была на уровне в 52,4 пункта.

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, по окончательной оценке, снизился до 50,6 пункта с 53,9 пункта в мае. PMI сферы услуг Германии уменьшился до 54,1 пункта с 57,2 пункта в мае. Предварительные оценки составляли 50,8 пункта и 54,1 пункта соответственно.

Композитный индекс деловой активности Франции, по окончательной оценке, уменьшился до 47,2 пункта с уровня мая в 51,2 пункта. Предварительная оценка показывала снижение до 47,3 пункта. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 48 пунктов с 52,5 пункта месяцем ранее, что совпадает с предварительной оценкой.