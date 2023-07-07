События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 июля
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 7 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (май)
|-4,4%
|-4% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (май)
|-1,3%
|-1,1% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (июнь)
|0%
|0,1%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (июнь)
|-1%
|-2,3%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства (м/м) (май)
|0,3%
|0%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|11:30
|GBP
|Великобритания — Производительность труда (1кв2023)
|0,4%
|-1,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|13:00
|GBP
|Великобритания — Ипотечная ставка (фунт стерлингов)
|7,44%
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,3%
|15:30
|USD
|США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (июнь)
|4,3%
|4,2%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (июнь)
|339 тыс
|225 тыс
|15:30
|USD
|США — Доля экономически активного населения (июнь)
|62,6%
|62,6%
|15:30
|USD
|США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (июнь)
|283 тыс
|205 тыс
|15:30
|USD
|США — Уровень безработицы (июнь)
|3,7%
|3,7%
|15:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (июнь)
|-17,3 тыс
|20 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (июнь)
|5,2%
|5,3%
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey
|53,5
|51,5
|17:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|19:45
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|545
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|674
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|52 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|138,4 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|151,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|17,2 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-208,3 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-39,4 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-112,9 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-4,9 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|145 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|6-7 июл
|RUB
|ЦБ РФ — Финансовый конгресс Банка России /Санкт-Петербург, Новая сцена Мариинского театра/
|RUB
|Полюс — повторное ГОСА (реестр закрыт 12.05.2023, в заочной форме, див-ды 2022)
|267,48 (1П2021) + 0 (фин) — див-д 2021
|0 (рекоменд. СД, 436,79 — отменены) — див-д 2022
|RUB
|Башнефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 26.06.2023)
|117,29 (ао, ап) — див-д 2021
|199,89 (ао, ап) — див-д 2022
|RUB
|Группа ЛСР — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 21.06.2023)
|0 — див-д 2021
|78 — див-д 2022
|RUB
|Фармсинтез — СД (о созыве повторного ГОСА, рекоменд. по див-дам 2022)
https://1prime.ru/state_regulation/20230707/841024174.html