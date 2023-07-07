С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Банк России допускает, что в августе-сентябре в стране может быть сезонная месячная дефляция, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ. В ЦБ призвали "Сбер" отменить комиссию за переводы в другие банки

"Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета — начале осени довольно часто происходит. Вполне возможно, оно произойдет и в этом году", — прокомментировал он вопрос о возможности месячной дефляции в России.

Он добавил, что обычно это приходится на август-сентябрь.

По данным Росстата, инфляция в России в мае в годовом выражении ускорилась до 2,51% с 2,31% месяцем ранее.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.