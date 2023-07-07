ЦБ допускает сезонную месячную дефляцию в России в августе-сентябре
Зампред ЦБ Заботкин заявил, что допускается сезонная месячная дефляция в России в августе-сентябре
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Банк России допускает, что в августе-сентябре в стране может быть сезонная месячная дефляция, заявил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в кулуарах Финансового конгресса ЦБ.
"Сезонное снижение общего индекса цен в конце лета — начале осени довольно часто происходит. Вполне возможно, оно произойдет и в этом году", — прокомментировал он вопрос о возможности месячной дефляции в России.
Он добавил, что обычно это приходится на август-сентябрь.
По данным Росстата, инфляция в России в мае в годовом выражении ускорилась до 2,51% с 2,31% месяцем ранее.
Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером конгресса.