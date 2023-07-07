МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (май) 189,96 трлн йен  
2:50 JPY Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май) 1,895 трлн йен  
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) -8,1% 20,6%
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) -0,2%  
4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,2%  
4:30 CNY Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь) -4,6%  
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май) -18,8%  
17:30 USD США — Выступление члена FOMC Мэри Дэли (президент ФРБ Сан-Франциско)    
18:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    
19:00 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)    
22:00 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 28.06.2023) 40 (9м2021) + 16 (фин) — див-д 2021 69,78 (9м2022) + 12,16 (фин2022) — див-д 2022
  RUB ОГК-2 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 27.06.2023) 0,0965536029864 — див-д 2021 0,0580758473514 — див-д 2022
  RUB СОЛЛЕРС — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023) 0 — див-д 2021 45,39 — див-д 2022
  RUB ТГК-14 — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023) 0,00049448386167 — див-д 2022  

 

 

 