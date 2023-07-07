МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Расходы бюджета РФ за июнь стали минимальными за первое полугодие текущего года, составив около 1,75 триллиона рублей, а доходы — максимальными за этот период на уровне почти в 2,6 триллиона, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Минфина России. Федеральный бюджет-2023: доходы, расходы, влияние дефицита на экономику

Ранее в пятницу Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода. Согласно данным, федеральный бюджет РФ в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона рублей. При этом в январе-мае расходы составили 13,229 триллиона рублей, а доходы — 9,818 триллиона рублей.

Таким образом, доходы бюджета РФ за июнь составили 2,563 триллиона рублей, а расходы — 1,747 триллиона, что является максимальным и минимальным показателем за первые полгода соответственно. До этого пик по доходам текущего года был зафиксирован в марте — на уровне 2,514 триллиона рублей, а минимум по расходам — в мае, на уровне 2,023 триллиона рублей.

Как сообщила РИА Новости заместитель начальника отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова, данные Минфина говорят о том, что в июне наблюдался традиционный для конца квартала прирост доходов бюджета, и одновременно с этим — замедление роста его расходов.

"По сути, в июне федеральный бюджет находился в профицитном состоянии, а в целом за январь-июнь это означает уменьшение дефицита", — указывает она, добавляя, что российская бюджетная политика в 2023 году имеет свои отличия по сравнению с другими годами.

"Значительные объемы расходов федерального бюджета стали выполняться не ближе к концу года (как это часто бывало раньше), а с самого начала года. В связи с этим можно ожидать, что всплеска расходов в ноябре-декабре уже не будет, и дефицит бюджета может выйти на планируемый уровень", — обращает внимание эксперт.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. Минфин сохраняет ориентир по дефициту бюджета РФ в 2023 году в 2% ВВП, но допускает небольшое отклонение как в одну, так и в другую сторону.