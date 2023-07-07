МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о предоставлении на региональном уровне инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций при реализации инвестиционных проектов с господдержкой, следует из базы данных нижней палаты парламента. Правительство повысило утилизационный сбор на автомобили

Документ, разработанный по поручению президента РФ, "устанавливает единые критерии применения этой льготы на региональном уровне и привязку к реализации проектов, в том числе направленных на достижение страной технологического суверенитета", пояснял в четверг на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.

Законопроект предоставляет организациям, реализующим инвестпроекты, включенные в реестр проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики РФ, или соответствующие критериям, которые установит кабмин России, право на применение по решению региона инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. При этом вычет будут не вправе применять организации, заключившие соглашение о защите и поощрении капиталовложений.

Обязательным условием применения вычета станет заключение инвестиционного соглашения между инвестором и региональными властями. В состав вычета можно будет гарантированно включить до 25% капитальных затрат, а ставка налога на прибыль в региональный бюджет составит не более 10%. Вычет будет применяться в отношении основных средств, введенных в эксплуатацию, либо первоначальная стоимость которых изменена не позднее 5 лет начиная с даты заключения инвестиционного соглашения.

Причем в соответствии с предложениями бизнеса вычет будет предоставляться без установления требования к налогоплательщикам о ведении раздельного учета или создании проектной компании, поясняло в четверг Минэкономразвития.

Инвестиционный налоговый вычет — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет.