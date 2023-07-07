С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Банк России будет пересматривать прогноз по росту ипотеки в 2023 году, новый прогноз будет опубликован в июле и, возможно, составит 20% вместо прежних 17%, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Ипотека на срок более 30 лет не распространена в России, заявила зампред ЦБ

"Наш последний опубликованный прогноз предполагал рост ипотеки до 17%, но с учетом последних очень сильных цифр мы этот прогноз будем пересматривать. В июле мы будем публиковать новый прогноз. И я думаю, что это будет в районе 20%", — сказала Данилова в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Финансового конгресса.

В июне Банк России сообщил, что ожидает, что выдачи ипотеки в стране в 2023 году вырастут на 13-17%, в 2024 году — на 10-15%.