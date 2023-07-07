С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Центральный банк фиксирует рост доступности жилья в России, этому способствуют стабилизация цен и рост доходов граждан в реальном выражении, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. В Госдуме придумали, как снизить цены на жилье

"К сожалению, сейчас мы видим повышенные проинфляционные риски, также мы видим рост долгосрочных доходностей ОФЗ, которые являются тоже ориентиром для ипотеки. Конечно, в таких условиях ожидать снижения ставок, наверное, не приходится", — сказала Данилова в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Финансового конгресса.

Но нужно учитывать, что ставки — это не единственный фактор, важный для спроса на ипотеку, обратила внимание она. Также доступность жилья определяется ценами на недвижимость и доходами граждан.

"Здесь, у нас, наоборот, хорошие новости. Мы видим по данным за первый квартал, что у нас цены стабилизировались, на первичном рынке даже несколько скорректировались вниз, что делает жилье доступнее. И также мы видим, что у нас растут доходы граждан, в том числе в реальном выражении. Рост доходов граждан с января по апрель этого года составил 4,2% в реальном выражении относительно прошлого года", — добавила она.

Эти два фактора способствуют росту доступности жилья и росту спроса, заключила Данилова.