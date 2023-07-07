Стабилизация цен и рост доходов граждан способствует росту доступности жилья в России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Центральный банк фиксирует рост доступности жилья в России, этому способствуют стабилизация цен и рост доходов граждан в реальном выражении, заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.
"К сожалению, сейчас мы видим повышенные проинфляционные риски, также мы видим рост долгосрочных доходностей ОФЗ, которые являются тоже ориентиром для ипотеки. Конечно, в таких условиях ожидать снижения ставок, наверное, не приходится", — сказала Данилова в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Финансового конгресса.
Но нужно учитывать, что ставки — это не единственный фактор, важный для спроса на ипотеку, обратила внимание она. Также доступность жилья определяется ценами на недвижимость и доходами граждан.
"Здесь, у нас, наоборот, хорошие новости. Мы видим по данным за первый квартал, что у нас цены стабилизировались, на первичном рынке даже несколько скорректировались вниз, что делает жилье доступнее. И также мы видим, что у нас растут доходы граждан, в том числе в реальном выражении. Рост доходов граждан с января по апрель этого года составил 4,2% в реальном выражении относительно прошлого года", — добавила она.
Эти два фактора способствуют росту доступности жилья и росту спроса, заключила Данилова.
https://1prime.ru/state_regulation/20230707/841031290.html