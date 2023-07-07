МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Минтруд предложил передать банкам обязанность предоставления информации о целях ипотечных кредитов, которые граждане хотят рефинансировать за счет материнского капитала, сообщила пресс-служба министерства. Минпромторг поддерживает использование маткапитала для покупки автомобиля

Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Сейчас в кредитном договоре о рефинансировании отсутствуют сведения о цели ранее выданного кредита. Поэтому для подтверждения, что первоначально кредит был выдан именно на приобретение или строительство жилья, гражданам приходится дополнительно представлять в Соцфонд подтверждающие сведения… После внесения изменений, при направлении средств маткапитала на погашение кредита, рефинансирующего предыдущий ипотечный кредит, предоставления таких дополнительных сведений не потребуется. Банки самостоятельно передадут их в Соцфонд для принятия решения по заявлению о распоряжении средствами маткапитала", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что улучшение жилищных условий – самое популярное направление использование средств материнского капитала. За все время реализации программы с 2007 года на эти цели материнский капитал направили свыше 77,8% семей.