АФИНЫ, 7 июл — ПРАЙМ. Производственная модель Греции требует модернизации, необходимы реформы, чтобы доля экспорта выросла с 20% ВВП до 50% и улучшился баланс платежей, считает глава центрального банка Греции Яннис Стурнарас. Греция вполовину сократила импорт российских товаров в феврале

"Производственная модель Греции еще требует модернизации, и я был рад услышать заявление премьер-министра Кириакоса Мицотакиса (в парламенте), что мы будем проводить модернизацию. Всякий раз, когда экономика Греции растет быстрее, чем у партнеров, мы видим улучшение текущего баланса платежей. Импорт в Греции больше, чем экспорт, это проблема нашей производственной модели", — сказал Стурнарас на встрече с иностранными корреспондентами.

"Экспорт Греции составляет всего 20% ВВП – 10% экспорт товаров и 10% экспорт услуг. Нам нужно 50% ВВП – по 25% на товары и на услуги", — сказал глава банка.

"Проблема в том, что импорт сильно растет. Правда, что на это повлиял рост цены топлива, но другие европейские страны также импортируют топливо. И это не полное объяснение причин роста. Лучшее объяснение – что Греция больше зависит от импорта топлива, чем многие другие европейские страны", — сказал Стурнарас.

По его словам, благодаря снижению цен на топливо дефицит торгового баланса снизится с 9,7% ВВП в 2022 году до 7,0% в 2023 году.

"Но мы не удовлетворены этим. Лимит дефицита, согласно Еврокомиссии, должен быть от 4,0% до 6,0%", — сказал Стурнарас.

Он отметил, что размер госдолга по отношению к ВВП уменьшается.

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"Импортируя помидоры из Польши и апельсины из Израиля, мы будем иметь проблемы с нашим производством здесь. Погода в Греции намного лучше, чем в Польше или Израиле. Неправильно импортировать фрукты из стран, которые не имеют таких погодных условий, как в Греции. Это проблема нашей производственной модели. Я указал на трудности только лишь аграрного сектора", — заметил глава ЦБ.

"Главная проблема сейчас – как реформировать многие секторы экономики, и аграрный сектор, и такие институты, как юстиция, образование, надо уменьшить бюрократию. Упор сейчас должен быть сделан на реформы", — считает Стурнарас.

На вопрос о росте цен на продукты питания, Стурнарас сказал, что в Греции "продуктовая инфляция 2,7%, намного-намного ниже, чем в среднем по Европе, где она 5,4%".

Стурнарас считает, что в мире проблема обеспечения продуктами питания будет серьезнее, чем энергетическая проблема.

"Феномен мирового масштаба — изменение структуры потребления продуктов питания, как в Китае и Индии. В Китае стали больше есть мяса и растет спрос на мясо. Это более трудная проблема, чем энергетическая проблема. Страны, которые зависят от импорта продуктов, не могут сделать много. Греция имеет возможность минимизировать зависимость от импорта фруктов и овощей", — заметил он.

"В Греции и энергетическая инфляция ниже, чем в Европе", — добавил Стурнарас.