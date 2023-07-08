МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Проведение зерновой сделки не представляется возможным без учета позиции России, заявил в своем телеграм-канале первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Генсек ООН заявил о важной роли зерновой сделки

"Зеленский явно горячится. Без позиции России вывоз украинского зерна из портов Одессы и Николаева видится невозможным", — написал он, а также отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на переговоры с Россией по зерновой сделке.

Джабаров также сообщил, что "если верить некоторым зарубежным СМИ, на встрече с Зеленским господин Эрдоган допустил антироссийские высказывания".

"Надеемся, что это не так. Иначе трудно рассчитывать на дальнейший прогресс в российско-турецких отношениях", — заключил сенатор.

Зеленский, комментируя зерновую сделку в ходе пресс-конференции с Эрдоганом в Стамбуле, заявил, что должны быть "разные коридоры".

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в июне заявлял, что Россия ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия "тех договоренностей, которые не выполняются". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что предпосылок для продления зерновой сделки нет, так как ее часть, касающаяся России, не выполнена. ООН ранее призвала снять все препятствия для продления действия черноморской инициативы