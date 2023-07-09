БРЮССЕЛЬ, 9 июл — ПРАЙМ. Евросоюз и Новая Зеландия подписали в воскресенье соглашение о свободной торговле, которое должно позволить увеличить торговый оборот на 30%, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии. Комитет Европарламента утвердил наказание за обход санкций ЕС

"С первого года действия соглашения пошлины для компаний из Евросоюза сократятся на 140 миллионов евро. В результате этого ожидается, что двусторонняя торговля увеличится в течение десятилетия на 30%, а ежегодный экспорт ЕС потенциально может увеличиться до 4,5 миллиардов евро", — говорится в пресс-релизе.

Для окончательного вступления в силу соглашение должно быть одобрено Европарламентом и ратифицировано в Новой Зеландии.

ЕС и Новая Зеландия вели переговоры о свободной торговле с 2018 года.

В настоящее время ЕС занимает третье место после Китая и Австралии во внешней торговле Новой Зеландии. Торговый оборот в 2022 году составил 9,1 млрд евро.

Новая Зеландия, в основном, экспортирует в ЕС сельхозпродукцию, в то время как основу экспорта ЕС в эту страну составляют промышленные товары.