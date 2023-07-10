События в сфере макроэкономики и бизнеса
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 10 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) (май)
|1,9 трлн йен
|170,27 трлн йен (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (май)
|1,895 трлн йен
|1,862 трлн йен (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м)
|-6,8%
|20,6% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|-0,2%
|-0,2% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|0,2%
|0% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (июнь)
|-4,6%
|-5,4% (факт)
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (май)
|-18,8%
|9,6%
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|22:00
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Эндрю Бейли
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 28.06.2023)
|40 (9м2021) + 16 (фин) — див-д 2021
|69,78 (9м2022) + 12,16 (фин2022) — див-д 2022
|RUB
|ОГК-2 — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 27.06.2023)
|0,0965536029864 — див-д 2021
|0,0580758473514 — див-д 2022
|RUB
|СОЛЛЕРС — закрытие реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 30.06.2023)
|0 — див-д 2021
|45,39 — див-д 2022
|RUB
|ТГК-14 — закрытие реестра для участия в ВОСА (03.08.2023, в заочной форме, див-ды 1П2023)
|0,00049448386167 — див-д 2022
https://1prime.ru/state_regulation/20230710/841038813.html