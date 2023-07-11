ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Китаем к 2030 году вырастет до 25 триллионов рублей, заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач. Россия и Китай изучают возможности поставок российской свинины

"В соответствии с договоренностями наших руководителей, совместной работой над планами по развитию российско-китайского экономического сотрудничества до конца десятилетия ожидаем увеличения объемов товарооборота между нашими странами до 25 триллионов российских рублей уже к 2030 году", — сказал он в ходе VII российско-китайского ЭКСПО.

Как подчеркнул Вольвач, поставленная еще в 2019 году задача по наращиванию торговли товарами и услугами до 18 триллионов российских рублей к 2024 году будет выполнена уже по итогам 2023 года. Он добавил, что в настоящее время более 90% расчетов за российский экспорт между Россией и КНР осуществляется в рублях и юанях.

По словам замглавы Минэкономразвития РФ, в структуре российского экспорта в КНР по итогам прошлого года традиционно лидировали поставки минеральных продуктов, древесины, целлюлозно-бумажных изделий, продовольственных товаров, сельскохозяйственного сырья. Из Китая в Россию более всего импортируются машины, оборудование, транспортные средства, продукция химической промышленности и текстиль.

Вольвач уточнил, что более 60% совокупного объема внешней торговли России с Китаем приходится на шесть российских регионов — Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Приморский край, Иркутскую область.

По итогам 2022 года, по данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.