МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Когда России объявили 16 тысяч санкций, российское правительство, а именно министерство финансов, с честью одолели трудности в 2022 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Госдуме утвердили федеральный бюджет за 2022 год

"Год 2022, год когда нашей стране было объявлено более 16 тысяч санкций. Год очень непростой, надо сказать, Правительство Российской Федерации, министерство финансов с вызовами справилось достойно", — сказал он в ходе пленарного заседания.

Социальные стандарты России выросли, так как выполнялись поручения главы страны, уточнил Володин.

"Выделялись пособия семьям, детям. Это очень важно в нынешней непростой ситуации", — добавил он.