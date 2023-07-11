Володин заявил, что правительство достойно справилось с санкциями
Володин заявил, что российское правительство достойно справилось с вызовами в 2022 году
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Когда России объявили 16 тысяч санкций, российское правительство, а именно министерство финансов, с честью одолели трудности в 2022 году, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Год 2022, год когда нашей стране было объявлено более 16 тысяч санкций. Год очень непростой, надо сказать, Правительство Российской Федерации, министерство финансов с вызовами справилось достойно", — сказал он в ходе пленарного заседания.
Социальные стандарты России выросли, так как выполнялись поручения главы страны, уточнил Володин.
"Выделялись пособия семьям, детям. Это очень важно в нынешней непростой ситуации", — добавил он.