МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги вторника ростом на фоне оптимизма на рынках США и Азии, следует из данных торгов. Российский рынок акций слабо вырос во вторник

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,12% — до 7282,52 пункта, французский CAC 40 — на 1,07%, до 7220,01 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 15790,34 пункта.

Во вторник фондовые индексы Азии поднялись в пределах 2%, инвесторы отыгрывали новости о продлении центробанком Китая программы поддержки сектора недвижимости страны. Рынки США также находятся в плюсе.

Увеличение британского фондового индекса сдерживала слабая статистика по рынку труда страны. Так, безработица в Великобритании в марте-мае выросла до 4%, в то время как аналитики ждали сохранения показателя на уровне в 3,8%.

Также во вторник были опубликованы данные Центра исследований экономики Европы, согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 14,7 пункта с минус 8,5 пункта в июне. Эксперты прогнозировали снижение лишь до 10,5 пункта.