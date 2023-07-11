ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Минпромтог РФ в целом сохраняет прогноз по производству в стране в 2023 году автомобилей всех сегментов (легковых, легких коммерческих и грузовиков) на уровне чуть более 800 тысяч машин, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров предложил провести "Иннопром" в Армении в 2024 году

Такой прогноз — 800 тысяч проданных машин — был озвучен чиновником в начале года.

"Кардинально нет, я думаю, что 800 тысяч с небольшим, может, будет", — сказал он, отвечая на вопрос о пересмотре прогноза по автопроизводству в стране.