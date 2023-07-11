Минпромторг сохранил прогноз по автопроизводству в 2023 году
Минпромторг сохранил прогноз по автопроизводству в 2023 году на уровне 800 тысяч машин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — ПРАЙМ. Минпромтог РФ в целом сохраняет прогноз по производству в стране в 2023 году автомобилей всех сегментов (легковых, легких коммерческих и грузовиков) на уровне чуть более 800 тысяч машин, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
Такой прогноз — 800 тысяч проданных машин — был озвучен чиновником в начале года.
"Кардинально нет, я думаю, что 800 тысяч с небольшим, может, будет", — сказал он, отвечая на вопрос о пересмотре прогноза по автопроизводству в стране.