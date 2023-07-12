МИНСК, 12 июл — ПРАЙМ. Министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник обсудил с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым реализацию единой промышленной политики в Союзном государстве, стороны высказались за дальнейшее развитие интеграции в промышленной сфере, сообщило в среду белорусское агентство Белта. Россия и Белоруссия будут сотрудничать в станкоинструментальной отрасли

"Министр промышленности Беларуси Александр Рогожник на полях (выставки в Екатеринбурге –ред.) Иннопром провел встречу с первым заместителем министра промышленности и торговли России Василием Осьмаковым. Обсуждены вопросы реализации союзной программы по формированию единой промышленной политики", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны подтвердили нацеленность на дальнейшее взаимодействие и поддержку предприятий Союзного государства. "На встрече было отмечено, что соблюдение интересов промышленных предприятий Беларуси и России и дальнейшее развитие интеграции имеют приоритетное значение для минпрома Беларуси и минпромторга России", — говорится в сообщении. Итоги встречи закреплены в соответствующем протоколе, подписанном руководством министерств.

Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий. Запад также ввел санкции на фоне российской военной спецоперации на Украине против Москвы и Минска. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

В ноябре пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже их число выросло до 17. Минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.