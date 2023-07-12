Сенатор заявила о важности изучения россиянами всех нюансов обращения с цифровыми деньгами
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Важно изучить все нюансы обращения с цифровыми деньгами, понимать возможные риски, провести информационно-просветительскую работу среди россиян, считает первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, об этом во вторник сообщил РИА Новости глава комитета СФ по бюджету Анатолий Артамонов.
"На мой взгляд, это интересная перспектива и своевременное новшество. Мы идем в ногу со временем — наступил момент, когда наши цифровые технологии полностью готовы к внедрению цифрового рубля. Это большой шаг вперед в финансово-экономической сфере и укреплении суверенитета страны", — сказала Рукавишникова РИА Новости.
По ее словам, теперь важно изучить все нюансы обращения с цифровыми деньгами, "быть осведомленным о возможных рисках, провести информационно-просветительскую работу среди россиян".
"Возможно, понадобится время для того, чтобы морально перестроится на цифровые отношения с рублем", — полагает сенатор.
В любом случае, это современная альтернатива традиционной наличной и безналичной оплате, которая по-прежнему остается, заключила Рукавишникова.
https://1prime.ru/state_regulation/20230712/841068306.html