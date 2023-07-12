МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Важно изучить все нюансы обращения с цифровыми деньгами, понимать возможные риски, провести информационно-просветительскую работу среди россиян, считает первый замглавы конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Банк России разработал правила платформы цифрового рубля

Совет Федерации на заседании 19 июля рассмотрит закон о введении в России цифрового рубля, об этом во вторник сообщил РИА Новости глава комитета СФ по бюджету Анатолий Артамонов.

"На мой взгляд, это интересная перспектива и своевременное новшество. Мы идем в ногу со временем — наступил момент, когда наши цифровые технологии полностью готовы к внедрению цифрового рубля. Это большой шаг вперед в финансово-экономической сфере и укреплении суверенитета страны", — сказала Рукавишникова РИА Новости.

По ее словам, теперь важно изучить все нюансы обращения с цифровыми деньгами, "быть осведомленным о возможных рисках, провести информационно-просветительскую работу среди россиян".

"Возможно, понадобится время для того, чтобы морально перестроится на цифровые отношения с рублем", — полагает сенатор.

В любом случае, это современная альтернатива традиционной наличной и безналичной оплате, которая по-прежнему остается, заключила Рукавишникова.