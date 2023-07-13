МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Комментируя вышедшие в четверг данные, указавшие на сокращение ВВП в мае, министр финансов Великобритании Джереми Хант сказал в четверг, что инфляция продолжает сдерживать рост экономики. Замглавы Минфина США обсудил в ФРГ борьбу с обходом санкций против России

"На майские данные повлиял дополнительный нерабочий день, но и инфляция остается тормозом экономики", — сказал он.

"Лучший способ восстановить экономический рост и ослабить давление на семьи — это замедлить инфляцию, — добавил он. — Наш план сработает, мы должны придерживаться его".

В мае по сравнению с апрелем ВВП Великобритании сократился на 0,1%, сообщило в четверг Национальное бюро статистики.