МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Введенные в России ограничения на проверки магазинов, реализующих алкоголь, не позволяют полноценно выявлять и пресекать продажи суррогата, сообщает кабмин со ссылкой на слова вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова. Госдума ввела штрафы за нарушения при производстве пива и сидра

Уточняется, что о снижении количества контрольных мероприятий, необходимости изменений в действующей системе проведения регионального государственного контроля также доложили главы Ставропольского края и республики Северная Осетия-Алания.

"Вице-премьер – глава Минпромторга России отметил, что введенные с прошлого года ограничения на проверки магазинов, реализующих алкоголь, не позволяют контрольно-надзорным органам полноценно выявлять и пресекать продажи суррогата. Как следствие, статистика Минздрава фиксирует рост числа отравлений алкогольной продукцией с летальным исходом", — говорится в сообщении по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промпродукции.

Так, госкомиссией были одобрены типовые индикаторы риска нарушения обязательных требований по региональному государственному контролю розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Также было поручено Минэкономразвития предусмотреть возможность проведения субъектами РФ отдельных контрольных мероприятий в отношении розничной реализации алкоголя без согласования с органами прокуратуры.

"В целях соблюдения норм и требований к безопасности пивоваренной продукции Росалкогольрегулированию совместно с ЦРПТ поручено на ежемесячной основе производить сверку объемов, введенных в оборот пива и слабоалкогольных напитков, упакованных в кеги путем сравнения данных из ЕГАИС и ГИС МТ… а также разработку и включение соответствующего индикатора риска нарушений обязательных требований, основанного на данных такой сверки", — добавляется в сообщении.

Массовые случаи отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России, произошедшие в начале июня, власти связывают с употреблением разливного напитка самарского производства, продаваемого под видом сидра: по данным ГУМВД по Ульяновской области, экспертиза выявила в этом напитке опасные примеси метанола и этилбутирата. По данным Минздрава РФ, суррогатным напитком отравились 106 человек, 36 из них скончались, в том числе один ребенок. Рекомендации комитета по экономической политике Госдумы РФ министерству были подготовлены в связи с этой ситуацией.

Правительство в конце декабря 2022 года продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.