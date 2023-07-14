МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае составил 0,3 миллиарда евро после дефицита в 11,7 миллиарда в апреле, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Розничные продажи в еврозоне в мае не изменились к апрелю

Аналитики, опрошенные DailyFx, прогнозировали в мае дефицит на уровне 7,6 миллиарда евро.

При этом в годовом выражении экспорт товаров из еврозоны снизился в мае на 2,3%, до 241,9 миллиарда евро, импорт — на 12,8%, до 242,2 миллиарда.

В Евросоюзе майский дефицит внешнеторгового баланса составил 1,3 миллиарда евро после дефицита в 14,1 миллиарда евро месяцем ранее. Экспорт товаров из ЕС в мае снизился в годовом выражении на 1,9%, до 216,9 миллиарда евро, импорт уменьшился на 15,6% — до 218,2 миллиарда.