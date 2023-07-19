МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сбербанк ежегодно вкладывает около одного миллиарда долларов в развитие технологии искусственного интеллекта, при этом отдача от инвестиции втрое больше, заявил глава банка Герман Греф. Греф надеется, что ИИ не заменит его на посту главы Сбербанка

"Мы каждый год инвестируем сумму, равную миллиарду долларов, в технологию искусственного интеллекта и получаем обратно примерно три миллиарда долларов в год", — сказал он в рамках заседания Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

Глава Сбербанка отметил, что кредитная организация инвестирует в развитие искусственного интеллекта уже 12-13 лет.

Первый зампред правления банка Александр Ведяхин в июне говорил, что Сбербанк по итогам 2023 года ожидает финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта.