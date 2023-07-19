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2023-07-19T16:42:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230719/841128013.html
Сбербанк инвестирует в развитие ИИ около миллиарда долларов в год
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Сбербанк ежегодно вкладывает около одного миллиарда долларов в развитие технологии искусственного интеллекта, при этом отдача от инвестиции втрое больше, заявил глава банка Герман... ПРАЙМ, 19.07.2023
банки, финансы, экономика, технологии, новости, россия, сбербанк, ии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сбербанк ежегодно вкладывает около одного миллиарда долларов в развитие технологии искусственного интеллекта, при этом отдача от инвестиции втрое больше, заявил глава банка Герман Греф.
"Мы каждый год инвестируем сумму, равную миллиарду долларов, в технологию искусственного интеллекта и получаем обратно примерно три миллиарда долларов в год", — сказал он в рамках заседания Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".
Глава Сбербанка отметил, что кредитная организация инвестирует в развитие искусственного интеллекта уже 12-13 лет.
Первый зампред правления банка Александр Ведяхин в июне говорил, что Сбербанк по итогам 2023 года ожидает финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта.