МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сбербанк ежегодно вкладывает около одного миллиарда долларов в развитие технологии искусственного интеллекта, при этом отдача от инвестиции втрое больше, заявил глава банка Герман Греф.

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Греф надеется, что ИИ не заменит его на посту главы Сбербанка

"Мы каждый год инвестируем сумму, равную миллиарду долларов, в технологию искусственного интеллекта и получаем обратно примерно три миллиарда долларов в год", — сказал он в рамках заседания Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей".

Глава Сбербанка отметил, что кредитная организация инвестирует в развитие искусственного интеллекта уже 12-13 лет.

Первый зампред правления банка Александр Ведяхин в июне говорил, что Сбербанк по итогам 2023 года ожидает финансовый эффект в 350 миллиардов рублей от внедрения искусственного интеллекта.