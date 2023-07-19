МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером в целом стабильна после роста на 1,3% днем ранее, что было связано с ожиданиями по ставке Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Америка поможет России: нефть снова будет по $100 за баррель

По состоянию на 18.28 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,45 доллара, или на 0,07%, до 1 979,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,36% — до 25,348 доллара за унцию.

По итогам вторника цена на золото поднялась на 1,25%. Более слабая, чем ожидалось, макростатистика из США по розничным продажам и промпроизводству во вторник усилила ожидания того, что Федрезерв может после июльского повышения ставки прервать цикл ужесточения, начавшийся в прошлом году на фоне высокой инфляции.

"Как долго золото сможет продолжать торговаться на таких высоких уровнях, еще предстоит выяснить, и реакция на решение ФРС по ставке на следующей неделе станет ключевым этапом для определения долгосрочной устойчивости золота", — рассказал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике Федрезерва, так как это влияет на курс доллара. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота. Следующее заседание ФРС запланировано на 25-26 июля.