МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, по которому часть средств от суммы штрафов за проезд по платным дорогам без платежа будет направляться в региональные и местные бюджеты. Сенаторы одобрили закон об изменении состава семьи для получения соцвыплат

Документ разграничивает полномочия по осуществлению федерального, регионального и муниципального контроля за внесением платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам в зависимости от их значения.

По мнению законодателей, это позволит распределять суммы штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за пользование платными автодорогами между федеральным, региональными и местными бюджетами.

Кроме того, закон создает правовую основу для формирования опорной сети автодорог, соединяющих наиболее востребованные направления движения. В нее также войдут федеральные, региональные и межмуниципальные дороги.