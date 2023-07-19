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https://1prime.ru/state_regulation/20230719/841130847.html
Совфед одобрил закон о штрафах за неуплату проезда по платной дороге
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Совфед одобрил закон, по которому часть средств от суммы штрафов за проезд по платным дорогам без платежа будет направляться в региональные и местные бюджеты. Документ... ПРАЙМ, 19.07.2023
экономика, госпроекты, новости, штрафы, совфед, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Совфед одобрил закон, по которому часть средств от суммы штрафов за проезд по платным дорогам без платежа будет направляться в региональные и местные бюджеты.
Документ разграничивает полномочия по осуществлению федерального, регионального и муниципального контроля за внесением платы за проезд транспортных средств по платным автодорогам в зависимости от их значения.
По мнению законодателей, это позволит распределять суммы штрафов за неисполнение обязанности по внесению платы за пользование платными автодорогами между федеральным, региональными и местными бюджетами.
Кроме того, закон создает правовую основу для формирования опорной сети автодорог, соединяющих наиболее востребованные направления движения. В нее также войдут федеральные, региональные и межмуниципальные дороги.