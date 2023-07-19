МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Украина в письме к Международной морской организации (ИМО), которая является учреждением ООН, заявила, что якобы создала механизм по предоставлению "гарантий компенсации ущерба" компаниям и судам, посещающим украинские порты после завершения зерновой сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо. Telegraph рассказал, на какие уступки пойдет Украина из-за провала ВСУ

Киев заявляет, что этот механизм будет работать для судов, которые находятся в украинских территориальных водах или направляются в или из украинских портов.

Также в письме говорится о создании временного маршрута для поддержания зерновых поставок после завершения зерновой сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо.

"(Украина) решила создать на временной основе рекомендуемый морской маршрут… Его цель заключается в содействии разблокировке международных перевозок в северо-западной части Черного моря", — говорится в письме первого замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Шкуракова.

Киев хочет создать альтернативный маршрут вблизи портов Черноморск, Одесса и Южный.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, в понедельник РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.

Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.