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2023-07-20T14:29:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841138043.html
Евросоюз продлил санкции против России до 31 января 2024 года
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Европейский союз продлил антироссийские санкции до 31 января 2024 года, говорится в заявлении совета ЕС. "Эти санкции, впервые введенные в 2014 году… были значительно расширены с... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, новости, ес, санкции, рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Европейский союз продлил антироссийские санкции до 31 января 2024 года, говорится в заявлении совета ЕС.
"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году… были значительно расширены с февраля 2022 года", — сказано в документе.
Совет ЕС напомнил, что ограничения против России ввели в связи с ситуацией на Украине.