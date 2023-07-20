БРЮССЕЛЬ, 20 июл — ПРАЙМ. Европейский союз продлил антироссийские санкции до 31 января 2024 года, говорится в заявлении совета ЕС. Австралия ввела новые санкции против России

"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году… были значительно расширены с февраля 2022 года", — сказано в документе.

Совет ЕС напомнил, что ограничения против России ввели в связи с ситуацией на Украине.