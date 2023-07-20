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Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю
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Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, опустилось на 9 тысяч с показателя предыдущей недели, до 228 тысяч, сообщило министерство... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, новости, безработица, пособия, сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 15 июля, опустилось на 9 тысяч с показателя предыдущей недели, до 228 тысяч, сообщило министерство труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста показателя до 242 тысяч со значения предыдущей недели в 237 тысяч.
Среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели сократилось до 237,5 тысяч (на 9,25 тысячи с показателя предыдущей недели в 246,75 тысяч). При этом показатель прошлой недели не пересматривался.
Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 8 июля, увеличилось на 33 тысячи с пересмотренного показателя предшествовавшей недели — до 1,754 миллиона человек.
Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.