МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении поправку о штрафах владельцев соцсетей за неисполнение их мониторинга до восьми миллионов рублей. В ГД призвали запретить банкам списывать комиссии за сомнительные операции

Предполагается добавить в КоАП статью 13.50 "Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети".

В тексте поправок, которые внесли ко второму чтению, отмечается, что неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации, указанной в пункте 5 части 1 статьи закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (степень соответствия информации, выявленной в процессе мониторинга) грозит штрафами: для граждан — до ста тысяч рублей, для должностных лиц — до четырехсот тысяч рублей, для юридических лиц — до четырех миллионов рублей.

В случае повторного нарушения влечет наложение штрафа: на граждан — до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц — до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц — до восьми миллионов рублей.

Также отмечается, что неисполнение владельцем социальной сети, в том числе, обязанности по ежегодному размещению отчета о результатах рассмотрения обращений, поданных с использованием электронной формы для направления обращений о распространяемой с нарушением закона информации, а также о результатах мониторинга социальной сети влечет наложение штрафа: на граждан — до ста тысяч рублей, на должностных лиц — до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц — до одного миллиона рублей.

Сам законопроект в 2017 году внесли депутаты Госдумы от "Единой России", он предполагал штраф за отказ удалить недостоверные и порочащие честь и достоинство сведения в социальных сетях.