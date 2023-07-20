ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Америка продолжит облагать Россию санкциями, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. США расширили список санкций против России

"Это (новый пакет санкций — ред.) продолжение наших усилий и они находились в разработке на протяжении многих недель… Мы продолжим исследовать возможность дополнительных санкций", — сказал Кирби.

Ранее в четверг Вашингтон, Брюссель и Оттава заявили о новых санкциях в отношении России.