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https://1prime.ru/state_regulation/20230720/841142357.html
Белый дом продолжит расширять санкции в отношении России
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Америка продолжит облагать Россию санкциями, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Это (новый пакет санкций — ред.) продолжение наших усилий и они... ПРАЙМ, 20.07.2023
экономика, новости, сша, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 20 июл — ПРАЙМ. Америка продолжит облагать Россию санкциями, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
"Это (новый пакет санкций — ред.) продолжение наших усилий и они находились в разработке на протяжении многих недель… Мы продолжим исследовать возможность дополнительных санкций", — сказал Кирби.
Ранее в четверг Вашингтон, Брюссель и Оттава заявили о новых санкциях в отношении России.