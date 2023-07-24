БРЮССЕЛЬ, 24 июл — ПРАЙМ. Решение России выйти из зерновой сделки вряд ли приведет к росту цен на продовольствие в Европе, но приведет к значительному уменьшению доходов Украины, сказал РИА Новости французский политолог Пьер-Антуан Плаквент. Путин подвел итоги выполнения зерновой сделки

"Вероятно, мы не увидим резкого роста цен на зерновые всплеска инфляции в Европе, потому что (в этом году — ред.) отличные урожаи. Кроме того, часть украинского экспорта будет поступать наземным транспортом в западную Европу. Пока что рост цен на пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечное масло и другую сельскохозяйственную продукцию из Украины и России на (бирже — ред.) Euronext увеличился только на один процент. Поэтому резкого роста инфляции, похоже, не стоит опасаться, даже если украинский экспорт не возобновится через Черное море. Только Украина столкнется с значительным падением доходов от экспорта сельскохозяйственной продукции", — считает он.

По его словам, уничтожение российскими ударами зернового порта Одессы является для Украины экономической катастрофой.

"Украина не может выиграть в этом противостоянии с Россией и зерновая сделка может быть восстановлена только в том случае, если ее примет Россия. И даже в этом случае необходимо будет отремонтировать сильно разрушенные портовые сооружения Одессы, прежде чем возобновить экспорт. Президенту Зеленскому следовало дважды подумать, прежде чем во второй раз пытаться разрушить Керченский мост", — продолжил эксперт.

Что касается стран Африки, то Плаквент напомнил, что в прошлом году на долю стран континента пришлось лишь 3% от 33 миллионов тонн зернового экспорта из России и Украины. С учетом хорошего урожая в этом году, по его мнению, Россия сможет скомпенсировать африканским странам остановившиеся поставки зерна с Украины.