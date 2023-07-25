МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла правительственный закон о расширенной ответственности производителя (РОП), который, тем самым, устанавливает требования по утилизации продукции. Правительство утвердило перечень продукции для налоговой льготы

Проектом устанавливается, что обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров будут обязаны: производители товаров (юрилица и ИП), в том числе упаковки, и импортёры, которые ввозят их из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и из государств-членов Союза.

Субъектами РОП не будут являться компании, которых практически невозможно выявить — это небольшие производители товаров в упаковке, ритейл, предприятия общественного питания.

"Этот важный системный документ переносит ответственность за утилизацию отходов упаковки на ее производителей, что существенно уменьшает количество субъектов регулирования — с 4 млн до 55 тысяч организаций. К примеру, если сейчас за утилизацию стаканчиков под кофе несет ответственность владелец кофейни, то теперь ответственность переходит на производителя стаканчиков", — пояснил глава комитета по экологии Дмитрий Кобылкин в своем телеграм-канале.

Также проектом исключается возможность подачи отчета об утилизации отходов через ассоциации. Им устанавливаются новые подходы к определению ставок экосбора для производителей, импортеров товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Также предусматривается обязанность с 1 января 2025 года обеспечить утилизацию отходов в отношении 55% массы произведенной, ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 года в отношении 75%.

Более того, предполагается, что обязанность обеспечить утилизацию считается выполненной только в случае утилизации отходов путем их использования для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, извлечения полезных компонентов для их повторного применения.

Госдума также приняла ряд поправок к проекту. В частности, ими устанавливается, что обязанность по утилизации отходов не распространяется на производителей и импортёров оборонной продукции, предоставляемой по государственному заказу.

Согласно поправкам перечень видов отходов, за счет утилизации которых может быть исполнена обязанность по обеспечению утилизации отходов от использования товаров, а также перечень видов товаров (продукции), которые могут быть произведены в результате утилизации указанных видов отходов устанавливаются Правительством РФ. Уточняется, что проверка исполнения производителями и импортёрами данной обязанности будет проводиться Росприроднадзором.

"Мы стимулируем предприятия применять при производстве материалы, которые проще выделить из общего объёма мусора и проще переработать, а также отказаться от избыточной упаковки… Остальные (кто не перерабатывает отходы самостоятельно) заплатят экологический платёж и таким образом поспособствуют развитию объектов по сортировке и переработки отходов — нам до 2030 года нужно построить 1240", — сказал РИА Новости зампред комитета по экологии Алексндр Коган.

По его словам, новый механизм РОП позволит снизить финансовую нагрузку на население. Он отметил, что до этого практически вся работа по созданию мусороперерабатывающих комплексов формировалась за счет граждан — из тарифов за вывоз и утилизацию коммунальных отходов, а теперь появится второй мощный источник финансирования этой отрасли.