МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Улучшенный прогноз Международного валютного фонда (МВФ) по российскому ВВП в 2023 году уже ближе к реальной ситуации в экономике, при этом основными драйверами ее роста выступают восстановление потребительской активности и высокие государственные расходы, заявили РИА Новости опрошенные эксперты. В Anderida Financial Group спрогнозировали рост мирового ВВП в 2023 году

МВФ ранее во вторник улучшил прогноз роста экономики России по сравнению с апрельской оценкой — на 0,8 процентного пункта, до 1,5%. Повышение прогноза МВФ объясняет высокими показателями розничной торговли, строительства и промышленного производства в первом полугодии и "крупными налогово-бюджетными стимулами", обеспечивающими такой рост.

"В целом согласны. Полагаем, что основным фактором станет восстановление частного потребления (с низкой базы прошлого года), а также продолжающаяся поддержка со стороны госсектора. При этом внешний счет останется под давлением — как за счет спада в экспорте, так и восстановления импорта", — считает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова.

В то же время главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах назвал новый прогноз МВФ по российской экономикой более близким к реальности. "Фактор, который может стать основным драйвером для России — это устойчиво высокие государственные расходы", — добавил он.