МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. На Украине пропала гуманитарная помощь из США почти на 1 миллион долларов, сообщает украинский NGL.media. В Германии рассказали, чем Украина разочаровала весь Запад

Во Львове исчезли около 10 тысяч тактических аптечек IFAK, которые предназначались для украинских военных. Гумпомощь собрала украинская диаспора в Америке и передала депутату местного горсовета и члену фонда "Центр волонтерства и защиты" Наталье Шелестак.

Груз был направлен в октябре прошлого года. Кроме аптечек были высланы противогазы, спальные мешки, зимняя форма и обувь. Правда, аптечки были самым дорогим предметом в этом комплекте помощи.

Однако, груз попал вместо волонтерского центра в Львовский областной военный комитет, что не предусматривалось ни договоренностью с украинской диаспорой, ни логистическими документами.

В США начали расследовать путь груза. Волонтеры сетуют: — "Вы понимаете, что такое почти 10 тысяч аптечек? Это тысячи спасенных жизней. И мы этого так просто не подарим".

На сегодня известно, что контейнер привезли на пункт польско-украинской границы и поляки его зарегистрировали. Но таможенники Украины говорили вначале, что груз не получали. Потом оказалось, что контейнер с гумпомощью кто-то распломбировал, часть вещей (обмундирование и противогазы) оказались на складах Львовского военного комитета, а аптечки пропали.

В итоге в ноябре 2022 года волонтеры Америки обратились в полицию в США и Украине, по этому делу ведется следствие. Этим делом также заинтересовалась СБУ.