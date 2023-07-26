МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Передовые высокотехнологичные разработки в области мирного атома, предлагаемые Россией, необходимы для развития стран Африки — как в энергетике, так и сельском хозяйстве, а также здравоохранении, заявил РИА Новости директор Инженерной школы ядерных технологий, и. о. проректора по трансферу технологий и образовательных услуг Томского политехнического университета (ТПУ) Олег Долматов. Аналитик пояснил, в каких российских регионах зарплаты растут быстрее

"На сегодняшний день ядерные технологии энергетического и неэнергетического применения крайне востребованы практически во всех странах Африканского континента. Для развития любой отрасли промышленности странам нужна и развитая энергетика. Поэтому заинтересованность Африки в энергетическом применении ядерных технологий, строительстве АЭС очень велика", — сказал эксперт.

Кроме того, страны Африки являются традиционными экспортерами сельскохозяйственной продукции, напомнил Долматов.

"А экспорт сельскохозяйственной продукции — это существенный сектор национальной экономики для многих стран. Поэтому радиационная обработка такой продукции, которая позволяет сохранить овощи и фрукты, направляемые на экспорт, важна для производителей из стран Африки", — пояснил собеседник агентства.

Еще одно важное направление сотрудничества "Росатома" с африканскими партнерами — это ядерная медицина, отметил Долматов.

"По данным исследований, проведенных Международным союзом по борьбе с раком, с 2000 года смертность от онкологических заболеваний в странах африканского региона выросла на 45%. Именно поэтому возможности ядерной медицины по диагностике разных видов раковых заболеваний с использованием радиофармпрепаратов, а затем проведения терапии очень актуальны для Африки", — добавил он.

По словам Долматова, также востребованы в Африке методы и инструменты радиоэкологического мониторинга.

"Во многих африканских странах остро стоит вопрос утилизации промышленных и бытовых отходов, в которых могут содержаться изотопы, представляющие опасность для здоровья населения", — сказал эксперт.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС

"Но главное, о чем не стоит забывать,- это то, что развитие всех указанных выше технологий просто невозможно без человеческих ресурсов, способных эти направления развивать и поддерживать. Поэтому отдельный интерес у всех стран Африки вызывает возможность подготовки кадров в области ядерной физики и технологий в российских вузах. Высочайший уровень российского ядерного образования признан во всем мире. С этим, думаю, никто спорить не будет", — сказал Долматов.

Томский политехнический университет, будучи одним из опорных вузов "Росатома", активно участвует в подготовке кадров для атомной отрасли, в том числе для зарубежных партнеров российской атомной госкорпорации.

"Символично, что первая международная программа ядерной магистратуры, открытая в ТПУ в 2015 году, была направлена на студентов из страны Африканского контента — Египта. Сейчас же география наших выпускников охватывает уже более 20 стран мира. Особое место среди них занимают студенты из стран Африки", — отметил Долматов.

В разное время в ТПУ проходили обучение студенты из Алжира, Египта, Республики Конго и Демократической Республики Конго, Ганы, Замбии, Зимбабве, Мали, Мозамбика, Намибии, Сенегала, Судана, ЮАР, Нигерии и Кот-д'Ивуара.

По словам Долматова, компетенции преподавателей и ученых ТПУ, а также уникальная образовательная и научная инфраструктура (в том числе единственный в России действующий исследовательский вузовский ядерный реактор) позволяют университету готовить студентов из стран Африки по всему спектру указанных выше технологий: ядерной энергетике, ядерной медицине, ядерной безопасности, радиоэкологии.