МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Турецкие читатели Haber7 в восхищении от стойкости России в отношении зерновой сделки. Зерновая сделка рухнула, кого накроет ее обломками

Пока не будут выполнены условия Москвы, она не станет возвращаться к сделке, потому что она не раз продлевала сделку, но ее интересны не соблюдались, уверено издание.

"Путин очень умен", — говорят читатели и считают, что Турции не надо идти на поводу у Запада.

"Турция не должна становится подрядчиком Запада. Лучше иметь хорошие отношения с таким соседом, как Россия, чем союзников на Западе, которые настраивают нас против Москвы", — говорит комментатор.

" Путин — настоящий лидер. Турции стоит прекратить выступать посредником в вопросе зерна, потому что большая его часть все равно идет на Запад", — уверен другой.

"Президент России совершенно прав. Пусть зерно идет в бедные страны через Турцию, а Европа — ест пасту", — советуют в ветке обсуждения.

"России необходимо предоставлять зерно только государствам со средним и низким доходом, а богатым странам и тем, кто втянул ее в военный конфликт, — исключительно в случае принятия условий Москвы", — пишет участник треда.

"Путин очень умен. Я бы использовал тот же метод. Этот кризис сулит конец США и ЕС" — считает читатель портала.

"Если нам придется встать на чью-либо сторону, мы будем на стороне Путина" — резюмируют участники дискуссии.

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