МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания повысит базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Эксперты рассказали о влиянии роста ставки ЦБ на отток средств инвесторов

Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 27 июля, в 15.15 мск.

В 9.00 мск исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в августе индикатор составит минус 24,7 пункта после уровня июля в минус 25,4 пункта.

В 15.30 мск министерство торговли США опубликует данные о ВВП страны. Ожидается, что американская экономика во втором квартале, согласно первой оценке, выросла на 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 июля. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на семь тысяч — до 235 тысяч заявок.