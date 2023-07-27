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Аналитики ожидают повышения базовой ставки ЕЦБ
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания повысит базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Итоги... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, ецб, базовая ставка, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания повысит базовую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 27 июля, в 15.15 мск.
В 9.00 мск исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в августе индикатор составит минус 24,7 пункта после уровня июля в минус 25,4 пункта.
В 15.30 мск министерство торговли США опубликует данные о ВВП страны. Ожидается, что американская экономика во втором квартале, согласно первой оценке, выросла на 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В то же время минтруд США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 22 июля. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на семь тысяч — до 235 тысяч заявок.