С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. РЖД в первом полугодии 2023 года увеличили перевозки в направлении Африки на 53% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, основной груз составило зерно, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров. Путин рассказал, куда поступало украинское зерно

По его словам, в этом году очень хороший показатель по перевозкам продукции, идущей на Африканский континент.

"Мы приросли на 53%, практически в полтора раза к предыдущему году, превысили 7 миллионов тонн. Основная номенклатура — это зерно — свыше 3 миллионов 600 тысяч тонн. Это зерна. А также руда, химикаты, нефтяные грузы", — сказал глава РЖД в четверг на форуме "Россия-Африка".

Он отметил, что география перевозок достаточно большая. "Это Египет, Тунис, Марокко, Алжир, ЮАР и другие страны континента", — перечислил гендиректор.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.