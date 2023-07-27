МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики назвали два главных драйвера для роста российского ВВП

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США на 1,8% в пересчете на год.