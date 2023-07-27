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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841207637.html
ВВП США вырос на 2,4 процента во втором квартале
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ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, сша, ввп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. ВВП США во втором квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), говорится в пресс-релизе бюро экономического анализа министерства торговли США.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста ВВП США на 1,8% в пересчете на год.