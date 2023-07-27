С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Почти каждая пятая кибератака в Африке приходится на финансовую отрасль, также в число самых атакуемых сфер континента вошли телекоммуникации, государственные учреждения, торговые и промышленные организации, говорится в исследовании компании по кибербезопасности Positive Technologies, которое было представлено во время второго саммита "Россия — Африка". Второй саммит "Россия - Африка" откроется в Санкт-Петербурге 27 июля

"Positive Technologies проанализировала актуальные киберугрозы на африканском континенте в 2022–2023 годах … По данным экспертов, наиболее атакуемой в регионе является финансовая отрасль — на нее приходится почти каждая пятая атака, а главные мотивации киберпреступников — прямая финансовая выгода и кража конфиденциальной информации", — отмечается в исследовании.

"Телекоммуникации занимают второе место среди наиболее атакуемых отраслей — 13% всех успешных атак. В пятерку самых атакуемых отраслей экономики также вошли государственные учреждения (12%), торговые (12%) и промышленные (10%) организации", — добавили в компании.

При этом сообщается, что в регионе действуют как политически мотивированные хакеры (хактивисты), так и организованные хакерские группировки, нацеленные помимо финансовой выгоды на кибершпионаж.

По данным исследования Positive Technologies, целенаправленный характер имели 68% успешных атак: в них злоумышленники были нацелены на конкретную организацию, частное лицо или отрасль. В 85% атак на организации были затронуты компьютеры, серверы и сетевое оборудование.

"Веб-ресурсы становились целями злоумышленников в 15% атак: как правило, в этих случаях чаще всего злоумышленникам удавалось успешно провести DDoS-атаки. Государственные и финансовые учреждения Африки регулярно подвергаются DDoS-атакам со стороны хактивистов. Эти нападения могут иметь серьезные последствия для функционирования важных инфраструктурных систем и сервисов", — подытожили в компании.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.