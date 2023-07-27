2023-07-27T17:09:00+03:00
2023-07-27T18:03:22+03:00
2023-07-27T17:09:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841208715.html
Херш: в США считают правительство Украины самым коррумпированным в мире
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американские государственные деятели назвали руководство Украины сильно коррумпированным, написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. "Украина —... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, украина, сша, сеймур херш
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585532.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585532.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585531.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585531.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585519.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84058/55/840585519.jpg
https://1prime.ru/society/20230727/841207802.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американские государственные деятели назвали руководство Украины сильно коррумпированным, написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
"Украина — самое коррумпированное и самое глупое правительство в мире, за исключением Нигерии", — приводит он слова чиновника из США на своем сайте Substack.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.
По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью была "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Он уточнил, что России не оставили других вариантов, она 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем.