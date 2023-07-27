МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американские государственные деятели назвали руководство Украины сильно коррумпированным, написал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Зерновая сделка позволила Украине перевозить наркотоки, заявил Херш

"Украина — самое коррумпированное и самое глупое правительство в мире, за исключением Нигерии", — приводит он слова чиновника из США на своем сайте Substack.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.

По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью была "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Он уточнил, что России не оставили других вариантов, она 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем.