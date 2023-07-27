МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Прогноз инфляции на Украине на этот год улучшен с 14,8% до 10,6%, сообщили в четверг в Нацбанке страны (НБУ). Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,19 процента

"Учитывая благоприятную динамику первого полугодия, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год – с 14,8% до 10,6%… НБУ ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 8,5%, а в 2025 году − до 6%", — говорится в сообщении на сайте регулятора.

По прогнозам Нацбанка, экономика Украины в этом году вырастет на 2,9%. "НБУ умеренно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году – с 2,0% до 2,9%. В дальнейшем экономический рост ускорится, учитывая предположения прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года… НБУ прогнозирует рост реального ВВП в 2024 году на 3,5%, а в 2025 году – на 6,8%", — отметили в регуляторе.

В конце апреля Нацбанк Украины прогнозировал замедление инфляции в стране до 14,8% по итогам года вместо прогнозируемых ранее 18,7%.