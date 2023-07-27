МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Роскомнадзор получил более 700 уведомлений о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных от российских компаний с 1 марта 2023 года, в трех случаях ведомство запретило такую передачу, рассказала специалист Роскомнадзора Анна Кононенко. Роскомнадзор определил перечень ресурсов по размещению объявлений

"С 1 марта 2023 года в адрес Роскомнадзора поступило 733 уведомления о намерении (осуществлять трансграничную передачу персональных данных — ред.), и по результатам рассмотрения которых Роскомнадзором было принято три решения о запрещении трансграничной передачи, шесть решений об ограничении трансграничной передачи и 21 решение о нерассмотрении уведомления", — отметила Кононенко.

Уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных должно содержать сведения об операторе и ответственном за организацию обработки персональных данных, а также сведения о панируемой трансграничной передаче данных (цель и правовое основание, перечень иностранных государств, категория данных и т.д.). Если компания предоставила недостоверную или неполную информацию, уведомление не будет рассматриваться. Однако оператор может подать уведомление о намерении повторно.

Компании должны уведомлять Роскомнадзор о намерении осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями части 3 статьи 12 ФЗ "О персональных данных", которая вступила в силу с 1 марта 2023 года.