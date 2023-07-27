МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что в стране много инвестиционных возможностей для России в разработке вакцин, диагностике, создании лекарственных средств. Президент Зимбабве осудил запрет российских алмазов на международном рынке

"В Уганде имеется множество инвестиционных возможностей для российских инвесторов. Например, речь идет о разработке вакцин против патогенов, о диагностике, создании новых лекарственных средств", — сказал он.

Более того, Мусевени сообщил, что российские компании могут принять участие в разведке нефтяных ресурсов в Уганде.

"Российские компании могут принять участие в разведке наших нефтяных ресурсов", — заявил глава страны на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".