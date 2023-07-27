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https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841210376.html
Президент Уганды оценил интерес России к фарминдустрии страны
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Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что в стране много инвестиционных возможностей для России в разработке вакцин, диагностике, создании лекарственных средств. "В Уганде... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, россия, уганда, инвестиции, лекарства
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что в стране много инвестиционных возможностей для России в разработке вакцин, диагностике, создании лекарственных средств.
"В Уганде имеется множество инвестиционных возможностей для российских инвесторов. Например, речь идет о разработке вакцин против патогенов, о диагностике, создании новых лекарственных средств", — сказал он.
Более того, Мусевени сообщил, что российские компании могут принять участие в разведке нефтяных ресурсов в Уганде.
"Российские компании могут принять участие в разведке наших нефтяных ресурсов", — заявил глава страны на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".