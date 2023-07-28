МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июле увеличился до 71,6 пункта с июньских 64,4 пункта, сообщается на сайте университета. Ford отзовет в США почти 900 тысяч автомобилей из-за рисков

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста показателя до 72,6 пункта, как и предполагала первоначальная оценка.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, также вырос — до 76,6 пункта с 69 пунктов в июне при предварительной оценке в 77,5 пункта. Индекс экономических ожиданий поднялся до 68,3 пункта с 61,5 пункта в июне, предварительная оценка подразумевала показатель на уровне 69,4 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.