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2023-07-28T18:21:07+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841222643.html
ЕС расширил санкционный список против России
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ЕС в пятницу внес физических лиц и пять организаций в персональный санкционный список против России, свидетельствует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. В... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, ес, россия, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 28 июл — ПРАЙМ. ЕС в пятницу внес физических лиц и пять организаций в персональный санкционный список против России, свидетельствует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
В список санкций внесли информационное агентство Инфорос, "Агентство социального проектирования", ООО ГК "Структура", АНО "Диалог", "Институт русского зарубежья". Среди физических лиц под ограничения попали Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова и другие.
Ограничения включают заморозку активов внесенных в список на территории ЕС, физические лица не могут совершать поездки в страны союза.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ неоднократно объявляли, что Россия сможет справиться с любыми трудностями.