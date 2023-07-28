БРЮССЕЛЬ, 28 июл — ПРАЙМ. ЕС в пятницу внес физических лиц и пять организаций в персональный санкционный список против России, свидетельствует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Решетиников оценил влияние энегетической политики ЕС на экспорт из Африки

В список санкций внесли информационное агентство Инфорос, "Агентство социального проектирования", ООО ГК "Структура", АНО "Диалог", "Институт русского зарубежья". Среди физических лиц под ограничения попали Тимофей Васильев, Илья Гамбашидзе, Александр Старунский, Анастасия Кириллова, Нина Дорохова и другие.

Ограничения включают заморозку активов внесенных в список на территории ЕС, физические лица не могут совершать поездки в страны союза.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ неоднократно объявляли, что Россия сможет справиться с любыми трудностями.